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"Динамо" подписало грузинского защитника Лочошвили

Сегодня, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

Киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним защитником тбилисского "Динамо" Лукой Лочошвили.

Об этом сообщает официальный сайт грузинского клуба. Подробности соглашения пока не разглашаются.

Сумму сделки СМИ оценивают в 300 тысяч евро. Известно, что Лочошвили на данный момент уже находится в Киеве. 

Сообщается, что игрок получил травму две недели назад в одном из матчей чемпионата Грузии и продолжит реабилитацию уже в столице Украины. По предварительным прогнозам, в строй новичок "Динамо" должен вернуться в октябре.

В текущем сезоне Лочошвили провел 19 матчей в составе первой команды "Динамо", в которых забил один гол. Защитник в прошлом регулярно вызывался в юношеские сборные Грузии, а в марте провел дебютный матч и за Грузию U-21.


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