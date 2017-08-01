Украина и Нидерланды обменяются данными о сбитом над Донбассом MH-17

Украина и Нидерланды обменяются данными о сбитом над Донбассом MH-17Сегодня, 09:00
Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийский Боинг-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
По ее словам, меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время.
«Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно - поставок оружия для поражения этого самолета», - сказала она.