Украина и Нидерланды обменяются данными о сбитом над Донбассом MH-17

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийский Боинг-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время.

«Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно - поставок оружия для поражения этого самолета», - сказала она.