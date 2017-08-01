ГФС: в Украине биткоин вне закона

Статус криптовалюты биткоин в Украине определяется разъяснением Национального банка Украины, которое появилось еще в 2014 году.

Об этом напоминает Государственная фискальная служба на официальном сайте.

На территории Украины биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства как физическим, так и юридическим лицам, подчеркивает ГФС.

"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает виртуальную валюту/криптовалюту биткоин как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", - гласит сообщение ГФС.

Ведомство отмечает, что НБУ советует пользоваться только теми платежными системами и системами расчетов, которые числятся в соответствующем реестре