» » ГФС: в Украине биткоин вне закона

ГФС: в Украине биткоин вне закона

Сегодня, 19:20 citynews.net.ua | Напечатать

Статус криптовалюты биткоин в Украине определяется разъяснением Национального банка Украины, которое появилось еще в 2014 году. 

Об этом напоминает Государственная фискальная служба на официальном сайте.

На территории Украины биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства как физическим, так и юридическим лицам, подчеркивает ГФС.

"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает виртуальную валюту/криптовалюту биткоин как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", - гласит сообщение ГФС.

Ведомство отмечает, что НБУ советует пользоваться только теми платежными системами и системами расчетов, которые числятся в соответствующем реестре


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:32

В Луганской области чиновники присвоили 600 тыс грн пенсий

Сегодня, 19:31

МИД: Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:36

«ЛНРовцы» подумывают уйти от российского электричества

Сегодня, 16:59

За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

Сегодня, 16:46

В полицию с начала 2017 года поступило более 5 тыс. сообщений о пропаже детей

Сегодня, 15:58

В Старобельске открыли районное территориальное медицинское объединение

Сегодня, 14:57

К захваченному в Донецке журналисту Асееву не пускают международных наблюдателей

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 13:56

Заместителя главврача ЛОДКБ будут судить за злоупотребление служебным положением

Сегодня, 13:22

Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Сегодня, 12:41

ГУР: В Донбассе наемники пишут рапорта об увольнении

Новости Украины:

Сегодня, 19:36

Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Сегодня, 19:20

ГФС: в Украине биткоин вне закона

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:38

Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грн

Сегодня, 16:59

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Сегодня, 16:45

В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Сегодня, 15:49

В Одессе задержали бывшую судью за незаконное отчуждение госсобственности

Сегодня, 14:52

Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 14:08

В этом году в школы пойдут 400 тысяч первоклассников

Сегодня, 12:43

Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили 7 минометных мин и 9 гранат на территории Донецкой области

Сегодня, 12:17

В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 