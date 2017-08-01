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Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грн

Сегодня, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грнВ этом году начнутся реставрационные работы в Поморянском замке XVII века, который находится в Золочевском районе Львовской области.

Как сообщает zaxid.net, во вторник, 29 августа прошел аукцион по выбору подрядчика.

В тендере со стоимостью более 10 млн грн и сроком выполнения работ до 31 декабря 2018 года приняли участие четыре компании. Самую низкую цену предложило коллективное предприятие "Центр комплекс" Львовской областной ассоциации инвалидов – 8,249 млн грн. В 2015 году это предприятие реставрировало фасад и крышу Музея Пинзеля во Львове, а в конце 2016 года победило в тендере на капитальный ремонт церкви Св. Николая.

Согласно с проектно-бюджетной документацией, которую подготовили еще в прошлом году, для выведения замка из аварийного состояния требуется около 11 млн грн.

"В этом году у нас есть 800 тыс грн в областном бюджете, еще 100 тыс грн пообещала выделить Золочевская районна госадминистрация, – рассказывает директор департамента архитектуры и развития городского строительства Львовской ОГА Оксана Ткачук. – Но в целом нам надо было бы аккумулировать 3 млн грн, чтобы провести полностью ремонт фундаментов или крыши. Надеемся, что дополнительные средства выделят из государственного бюджета".

Ожидается, что в результате работ Поморянский замок станет привлекательным местом для туристов.

"Поморяны уже занесены в перечень исторических мест и поселений. Сейчас готовится историко-архитектурный план, который определит исторический ареал территории. Когда он будет утвержден, территории вокруг замка, на площади возле костела получат соотвествующий статус и режим застройки, будут наложены ограничения, которые позволят поддерживать состояние этой исторической среды", – добавила Ткачук.

Новый статус получил и сквер возле замка.

Поморянский замок в этом году отметил свое 580-летие. В 1978 году провели реставрацию замка, но с 80-х годов он пустовал и разрушался. Летом 2008 года упал стык двух крыльев замка и была разобрана каменная ограда. В 2011 году упала одна из стен замка, в 2010 году обсуждалась идея передачи замка в концессию, но этого так и не было сделано


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