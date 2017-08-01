В Одессе задержали бывшую судью за незаконное отчуждение госсобственности

В Одессе задержали бывшую судью Белгород-Днестровского горрайонного суда за незаконное отчуждение государственной собственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины в Facebook.

Сообщается, что судья в течение 2010-2015 годов вынесла 10 заведомо незаконных решений по гражданским делам об отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности на побережье Черного моря.

В частности, она переоформила ряд объектов, в том числе базы отдыха в Затоке и Белгород-Днестровском. По заключению экспертов, одна из незаконно переоформленных баз оценивалась более чем в 1 млн долларов. По материалам СБУ инициирован процесс возвращения отчужденного имущества в государственную и коммунальную собственность.

"Правоохранители задержали бывшую судью в одном из спальных районов Одессы и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - добавили в СБУ.