Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили 7 минометных мин и 9 гранат на территории Донецкой области

Семь минометных мин и 9 гранат обнаружили и уничтожили пиротехники на территории Донецкой области за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

За прошедшие сутки, 29 августа, пиротехническими расчетами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было проверено 5,63 га местности в Мариуполе, а также в Славянском, Бахмутском, Ясиноватском и Волновахском районах.

Всего за минувшие сутки было выявлено и уничтожено 77 единиц взрывоопасных предметов, а именно 61 артиллерийский снаряд, 7 минометных мин и 9 гранат.