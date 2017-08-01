В Харькове зарегистрировали случай малярии

В Харькове 25 августа 2017 года был зарегистрирован завозной случай малярии у иностранного гражданина, который находился в городе Канакри Республика Гвинея.

Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".

Так, за медицинской помощью больной обратился 25 августа и был госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу, где ему установили диагноз малярия.

Так, при проведении эпидемиологического расследования было установлено, что у больного с 23 августа появились жалобы на повышение температуры тела до 39 градусов, озноб, слабость. Указано, что по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.