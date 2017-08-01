Мариупольский аэропорт может возобновить работу

Заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко на встрече с литовской делегацией заявил о готовности возобновить работу городского аэропорта.

Об этом передает городской портал 0629.com.ua.

Голтвенко заявил, что власти города могут легко восстановить аэропорт. Однако, по его словам, открытие воздушного пространства над городом является политическим вопросом, который должен решаться на уровне государства. Из-за перепада высот боевики не смогут обстрелять аэропорт, поэтому местные власти считают его безопасным.

По словам Голтвенко, "узкое горлышко" не способно пропускать достаточное количество поездов в Мариуполь и открытие аэропорта было бы отличным решением для большинства горожан. Он отметил, что на его территории по договоренности до сих пор на данный момент находятся военнослужащие.

"В Израиле аэропорт находится в 8 км от линии соприкосновения, а в Мариуполе — в 60-ти", - добавил Голтвенко.