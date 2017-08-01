В Днепропетровской области произошел взрыв. Ранены дети

В Днепропетровской области в городе Подгородное произошел взрыв, 4 детей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

"По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другая - с ампутацией конечности. Остальным также оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что в данный момент полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса. На месте работают следователи, взрывотехники и полицейские ювенальной превенции.