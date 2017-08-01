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Прокуратура завела дело из-за исчезновения украинца в Беларуси

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) в связи с исчезновением гражданина Украины Павла Гриба, который, по сообщениям отдельных СМИ, задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные прежде всего на установление свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождение пропавшего. С этой целью органом досудебного расследования руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины.

Наряду с этим, применяются меры обеспечения, в частности временный доступ к вещам и документам, имеющим значение для уголовного производства», - написала она.

Кроме того, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения.

Ход расследования в уголовном производстве руководством региональной прокуратуры взят на контроль.

Напомним, гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси


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