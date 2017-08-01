Заробитчане за год перевели из Германии €56 миллионов

Сумма денежных переводов из Германии в Украину в 2016 году составила 56 миллионов евро, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Об этом сообщает DW.

"В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила 56 миллионов евро, сообщили DW в Федеральном банке Германии. Это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 миллиона евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года", - говорится в сообщении.

В общей сложности в 2016 году выходцы из других стран, проживающие в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Это рекордная сумма с момента объединения Германии и на 700 миллионов евро превышает показатели 2015 года. Больше всего из ФРГ посылают денег в Турцию - туда переводят ежегодно около 800 миллионов евро.