Двое украинских боксеров выступят в 1/4 финала чемпионата мира-2017

На XIX чемпионате мира по боксу среди мужчин в Гамбурге (Германия) завершились предварительные бои, по итогам которых определились участники четвертьфинальных поединков.

В ТОП-8 мирового первенства в своих весовых категориях удалось пробиться только двум украинским боксерам из десяти, сообщает Укринформ.

За место в полуфинале, которое гарантирует как минимум бронзовую медаль, Юрию Шестаку (60 кг) будет противостоять француз Софьян Умиа, а Александр Хижняк (75 кг) встретится с англичанином Бенджамином Уиттакером, у которого выиграл в 1/8 финала июньского чемпионата Европы-2017 в Харькове.

Чемпионат мира в Гамбурге пройдет до 2 сентября.