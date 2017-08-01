В Люблине избили студента из Украины

Гражданина Украины избили в академическом городке польского Люблина.

Об этом сообщило "Польское радио".

"25-летний Евгений учится заочно на факультете ветеринарной медицины. Ночью с субботы на воскресенье его остановили трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что у студента их нет, прозвучал вопрос, откуда он. Студент объяснял ему, что он является поляком, который приехал из Украины. После того Евгения ударили кулаком в лицо", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, ему сообщили о подозрении в грабеже. Это 39-летний житель Люблина, который ранее отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме. Полиция также установила данные второго из нападавших.

Как отметила Рената Лящка-Русек, избиения студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.