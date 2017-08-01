» » УЗ: Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют

УЗ: Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют

Сегодня, 09:44 citynews.net.ua | Напечатать

С 3 сентября 2017 года билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета – 2441 грн, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд № 67 Киев-Варшава отправляется из Киева (по местному времени) в 16:52 и прибывает в Варшаву в 08:29. В обратном направлении поезд №68 Варшава-Киев (время местное) отправляется из Варшавы в 16:01 и прибывает в Киев в 08:35.

Норма бесплатного провоза ручной клади при пользовании железнодорожным транспортом в международном сообщении составляет 36 кг.

Стоимость проезда зависит от курса Евро на дату приобретения проездного документа и может изменяться в зависимости от курсовых колебаний.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:57

Канцлер ФРГ настаивает на жесткой политике против Росиии

Сегодня, 13:15

Генеральный штаб ВСУ призвал войска РФ в ОРДЛО соблюдать "школьное перемирие"

Сегодня, 12:59

На Луганщине для украинской армии собрали более 75 млн грн

Сегодня, 12:10

Как получить недополученную пенсию умершего члена семьи и помощь на погребение

Сегодня, 11:42

Переселенцы проведут в Киеве массовый запуск мыльных пузырей

Сегодня, 11:02

Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру на пост главы НБУ

Сегодня, 10:38

В ОРЛО ночью пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве

Сегодня, 10:04

Пригеба уволил начальника УЖКХ Северодонецка

Сегодня, 09:58

В районе оккупированного Миусинска боевики разместили танки и гаубицы

Сегодня, 09:03

Боевики на Донбассе продолжают нарушать "школьное перемирие"

Вчера, 22:58

С 1 сентября будет изменен режим работы КПВВ Станица Луганская

Вчера, 18:09

На строительство дорог на Донбассе в 2017 году направят 800 млн грн

Новости Украины:

Сегодня, 13:18

Прокуратура завела дело из-за исчезновения украинца в Беларуси

Сегодня, 12:06

Заробитчане за год перевели из Германии €56 миллионов

Сегодня, 11:47

Двое украинских боксеров выступят в 1/4 финала чемпионата мира-2017

Сегодня, 11:04

В Люблине избили студента из Украины

Сегодня, 10:38

В Черниговской области проходят военные учения

Сегодня, 10:01

В Харькове будут судить живодеров за жуткое убийство овчарки по заказу её хозяина

Сегодня, 09:44

УЗ: Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют

Сегодня, 09:10

Украинцев, сообщивших о попытках вербовки ФСБ, освободили от уголовной ответственности

Вчера, 18:02

Порошенко пообещал, что в ближайшее время Авдеевка получит независимое газоснабжение

Вчера, 17:46

В Киеве чтят жертв Иловайской трагедии

Вчера, 17:05

Германия выделит Украине 1,5 млн евро для поддержки проекта Детского фонда ЮНИСЕФ

Вчера, 16:56

Кинофестиваль DocudaysUA выпускает в прокат восемь документальных фильмов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 