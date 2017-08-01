Украинцев, сообщивших о попытках вербовки ФСБ, освободили от уголовной ответственности

Суды в Сумской и Ивано-Франковской областях освободили от уголовной ответственности двух мужчин, которые добровольно сообщили Службе безопасности Украины о попытках вербовки российскими спецслужбами.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"В Сумской области к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины был ранен российскими пограничниками и похищен в РФ. Мужчину несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина сразу обратился на телефон "линии доверия" СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

Жителя Ивано-Франковской области задержали пограничники РФ за нелегальное пересечение границы. Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБУ и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора.

"Оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождены от уголовной ответственности. Судьи учли, что граждане для выполнения преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно заявили правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями", - сообщили в СБУ.