» » СЦКК: ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк" завершены

СЦКК: ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк" завершены

Вчера, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня заявляет о завершении ремонтных работ на водоводе "Горловка-Торецк" вблизи шахты им. Гагарина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в фейсбуке.

"В течение 22-24 августа ремонтные бригады нашли шесть аварийных участков, на которых нашли на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы. Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в "серой зоне" забыть о жестком графике водоснабжения (два часа в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев, повысит способности города более  качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям Торецка и района провернуться к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

Участок водовода был поврежден в феврале 2017 года, в результате активных боевых действий.

По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекало около 15 тыс. кубометров воды. Большая часть заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.

К проведению аварийно-восстановительных работ привлекались ремонтные бригады Часовоярского районного производственного управления коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса".

Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты ГосЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТО

Вчера, 17:42

Северодонецкие депутаты обратились в ЛОГА и Мининфраструктуры по вопросу строительства ж/д пути до Бахмутовки

Вчера, 17:35

Кабмин утвердил стратегию коммуникаций в сфере борьбы с коррупцией

Вчера, 17:04

Министры обороны Украины и США провели переговоры в Киеве

Вчера, 16:41

Определились соперники "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы

Вчера, 16:02

НАБУ: Формула «Роттердам+» применяется незаконно

Вчера, 15:42

"Миротворец" запустил "Identigraf" - систему идентификации боевиков по фото

Вчера, 15:00

Возле Северодонецка в ДТП пострадали дети

Вчера, 14:41

Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по учениям "Запад-2017"

Вчера, 14:17

Падение автобуса в РФ: число погибших выросло до 16

Вчера, 13:38

Мотузяник рассказал о потерях украинских военных за сутки

Вчера, 13:37

В "ДНР" взорвался склад с боеприпасами, повреждены жилые дома

Новости Украины:

Вчера, 18:00

Из Украины запускают новые авиарейсы в Данию, Германию и Польшу

Вчера, 17:07

СЦКК: ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк" завершены

Вчера, 16:41

Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Вчера, 16:19

Двое подозреваемых выпрыгнули с третьего этажа суда в Днепре

Вчера, 16:10

Нелю Штепу перевели в другую камеру из-за жары

Вчера, 15:35

В Винницкой области горела электричка

Вчера, 15:04

Владимир Кличко стал кавалером ордена Свободы

Вчера, 14:38

В Родинском сожгли могилу воина АТО

Вчера, 14:13

«Национальный корпус» заявляет о поджоге спортивного зала в Мариуполе

Вчера, 13:40

В России задержали бывшего топ-менеджера украинского банка "Финансы и кредит"

Вчера, 11:56

"Динамо" вышло в групповой раунд Лиги Европы

Вчера, 10:31

Турчинов допустил, что взрыв возле Кабмина был спланированным терактом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 