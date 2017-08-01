Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня заявляет о завершении ремонтных работ на водоводе "Горловка-Торецк" вблизи шахты им. Гагарина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в фейсбуке.

"В течение 22-24 августа ремонтные бригады нашли шесть аварийных участков, на которых нашли на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы. Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в "серой зоне" забыть о жестком графике водоснабжения (два часа в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев, повысит способности города более качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям Торецка и района провернуться к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

Участок водовода был поврежден в феврале 2017 года, в результате активных боевых действий.

По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекало около 15 тыс. кубометров воды. Большая часть заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.

К проведению аварийно-восстановительных работ привлекались ремонтные бригады Часовоярского районного производственного управления коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса".

Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты ГосЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.