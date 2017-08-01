Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, передает Радио Свобода.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

23 августа постпред Молдовы в ООН обнародовал письмо, в котором призвал включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.