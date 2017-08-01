Двое подозреваемых выпрыгнули с третьего этажа суда в Днепре

В Днепре с третьего этажа Бабушкинского районного суда одновременно выпрыгнули двое подозреваемых - мужчина и его жена. Женщина получила переломы, а у мужчины - травма головы.

Об этом сообщает ТСН.

Супругам инкриминируют мошенничество, им должны были избрать меру пресечения. Под стражу на два месяца успели взять только женщину - после чего она вместе с мужем выпрыгнула из окна.

Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо них просто вытягивала из них деньги. За два года аферисты заработали минимум 6 млн грн. Адвокат обвиняемых уверяет, что о преступной схеме руководства люди не знали, а только работали операторами call-центра.