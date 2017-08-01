Нелю Штепу перевели в другую камеру из-за жары

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова, который состоялся в режиме онлайн, перевели в другую камеру.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Марченко.

«Сегодня стало известно, что моя подзащитная сразу после заседания суда, состоявшегося накануне переведена в другое помещение в Харьковском СИЗО. Она жалуется на то, что в помещении нет водопровода, и ей трудно переносить нынешнюю жару. Вследствие у нее повысилось артериальное давление, понадобилась медпомощь», - отметил Марченко.

По его словам, сторона защиты готовит очередное заявление в ЕСПЧ по поводу нарушения прав подсудимой на справедливый суд.

«Вчера на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не предоставлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство», - заявил Марченко.

По его словам, на суде допрошен один свидетель обвинения, который не подтвердил ее вины, еще двое будут допрошены в режиме видеоконференции, поскольку «один из них болен, другой находится под арестом в Артемовском СИЗО».

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.