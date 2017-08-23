Владимир Кличко стал кавалером ордена Свободы

Украинский боксер Владимир Кличко, который в начале августа объявил о завершении карьеры, удостоен ордена Свободы. Об этом говорится в указе президента №251 от 23 августа.

Кличко провел 69 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 64 победы. Два последних поединка - против Тайсона Фьюри и Этони Джошуа - Кличко проиграл. До этого он был непобедим 12 лет.

Кличко - самый успешный украинский боксер, он был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Владимир Кличко провел первый бой на профессиональном ринге в 1996 году. Сейчас ему 41 год.

Орден, полученный им, - один из самых высоких в Украине. По состоянию на 24 августа его получили только 56 человек, многие из которых - граждане других стран. Кличко стал первым спортсменом среди кавалеров ордена Свободы.