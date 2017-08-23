В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) задержали бывшего топ-менеджера украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина, которого разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным полиции, задержание состоялось накануне вечером. "Задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - сообщили в полиции. В то же время, по данным источника, задержали бывшего замглавы правления украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина.

Также сообщается, что инициатор розыска проинформирован о задержании.

Напомним, в мае Интерпол объявил в розыск бывшего замглавы правления банка "Финансы и кредит". На сайте Интерпола есть карточка Шапкина со сведениями о розыске по делу о присвоении, растрате или завладении средств. Нацбанк Украины отозвал лицензию банка "Финансы и кредит" в декабре 2015 года. Бенефициаром банка выступал бизнесмен Константин Жеваго. Обязательства учреждения перед физлицами на 1 июля 2015 года составляли 16,98 млрд гривен.