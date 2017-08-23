"Динамо" вышло в групповой раунд Лиги Европы

Вице-чемпион Украины по футболу "Динамо" вышло в групповой турнир Лиги Европы, обыграв на стадионе НСК "Олимпийский" португальский "Маритиму" со счетом 3:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

На 32-й минуте открыл счет Денис Гармаш после грубой ошибки защитника португальцев, сбросившего мяч на голову полузащитника "Динамо". Через несколько минут преимущество киевлян удвоил со штрафного Николай Морозюк. На 61-й минуте Дерлис Гонсалес забил третий мяч.

После этого "Маритиму" сумело забить один гол в ворота Максима Коваля, но на большее португальцев не хватило.