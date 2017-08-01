В Броварах уволили чиновницу за карту без Крыма и части Донбасса

В Киевской области уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко за баннер с изображением карты без Крыма и части Донбасса на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Меня уже уволили. Могу сказать только одно: я, честно говоря, не обратила внимание, что это именно карта Украины. Я увидела просто надпись: "Украина - это мы", - сказала Савченко.