Нацбанк Украины снял ограничения на выдачу наличных в иностранной валюте через кассы и банкоматы

Национальный банк Украины снял ограничения на выдачу наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, - сообщает сайт Нацбанка.

"Очередные послабления на этот раз касаются как валютных операций населения и бизнеса, так и деятельности банков на межбанковском валютном рынке… Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.

В настоящее время Нацбанк считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка. Такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам, - считают в НБУ.

Также Нацбанк либерализует подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя. Снимается запрет на их выпуск, который действовал до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя. В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк. Эта иностранное государство должно входить в число стан, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's).

Для банков НБУ упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях тод, спот и форвард. Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.