Украинские баскетболисты победили россиян на Всемирной Универсиаде

Мужская студенческая сборная Украины выиграла третий матч кряду на баскетбольном турнире XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань).

После побед над командами Мозамбика (111:42) и Австралии (80:76) "сине-желтые" заставили капитулировать баскетболистов России - 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21), сообщает Укринформ.

Самыми результативными у победителей стали Александр Кобец (18 очков), Игорь Бояркин (15), Клим Артамонов (10).

24 августа украинцы сыграют с литовцами, 25 августа - с израильтянами.

Турнирное положение в группе D: Украина - 6 очков, Литва - 5, Израиль - 5, Россия - 4, Австралия - 4, Мозамбик - 3.