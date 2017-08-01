» » Украинские баскетболисты победили россиян на Всемирной Универсиаде

Украинские баскетболисты победили россиян на Всемирной Универсиаде

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

Мужская студенческая сборная Украины выиграла третий матч кряду на баскетбольном турнире XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань).

После побед над командами Мозамбика (111:42) и Австралии (80:76) "сине-желтые" заставили капитулировать баскетболистов России - 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21), сообщает Укринформ.

Самыми результативными у победителей стали Александр Кобец (18 очков), Игорь Бояркин (15), Клим Артамонов (10).

24 августа украинцы сыграют с литовцами, 25 августа - с израильтянами.

Турнирное положение в группе D: Украина - 6 очков, Литва - 5, Израиль - 5, Россия - 4, Австралия - 4, Мозамбик - 3.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:05

Полторак: Украина готова получить летальное оружие от стран-партнеров

Сегодня, 17:46

Заседания контактной группы в Минске запланированы на 6 и 20 сентября

Сегодня, 16:56

Парубий: флаг Украины будет снова поднят над Луганском и Севастополем

Сегодня, 16:42

СБУ частично изменила правила пересечения КПВВ

Сегодня, 15:59

Порошенко хочет призвать к ответу предыдущее руководство ВСУ за уничтожение армии

Сегодня, 15:23

В Северодонецке задержали пьяного автомобилиста, который ранее совершил ДТП в Луганске

Сегодня, 14:21

Завтра в Северодонецке перекроют дорожное движение в центре города

Сегодня, 13:45

В Россию перестали впускать авто на номерах "ДНР/ЛНР"

Сегодня, 13:43

Порошенко: Минские договоренности дали Украине время для развития военного строительства

Сегодня, 12:54

В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных, погибших нет

Сегодня, 12:17

В 2018 году зарплаты учителей вырастут в среднем на 1500 гривен

Сегодня, 11:59

ГПУ готовит подозрение Жириновскому в финансировании террористов

Новости Украины:

Сегодня, 17:59

В Броварах уволили чиновницу за карту без Крыма и части Донбасса

Сегодня, 17:47

Нацбанк Украины снял ограничения на выдачу наличных в иностранной валюте через кассы и банкоматы

Сегодня, 16:59

СБУ задержала информатора боевиков "ДНР"

Сегодня, 16:40

Украинские баскетболисты победили россиян на Всемирной Универсиаде

Сегодня, 15:58

В Закарпатской и Волынской областях зафиксированы вспышки АЧС

Сегодня, 15:20

СМИ: Чиновник Госспецсвязи купил автомобиль за миллион гривен

Сегодня, 14:14

"ПриватБанк" выплатит 1,6 млрд гривен крымским вкладчикам

Сегодня, 12:55

Безвизом уже воспользовались 200 тысяч украинцев

Сегодня, 12:19

Лесовоз в Закарпатской области сорвался в пропасть, погибли два человека

Сегодня, 11:59

Двоих патрульных поймали на вымогательстве $10 тыс. у бизнесмена

Сегодня, 11:17

Ирак сняла запрет на поставки украинской продукции птицеводства

Сегодня, 10:29

Пограничники обнаружили неразорвавшийся боеприпас на обочине возле КПВВ "Майорское"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 