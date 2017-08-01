В Закарпатской и Волынской областях зафиксированы вспышки АЧС

В Закарпатской и Волынской областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, в Закарпатской области в урочищах "Шаланковская гора" и "Калина" был обнаружен труп дикого кабана, а также проведен отстрел дикого кабана.

При исследовании отобранных проб биоматериала было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней. Кроме того, заболевания и гибель свиней были зарегистрированы в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. Хотешев Волынской области. При исследовании отобранных проб биоматериала также был установлен диагноз - АЧС. В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.