СМИ: Чиновник Госспецсвязи купил автомобиль за миллион гривен

Директор департамента логистики администрации Госспецсвязи Владимир Мокренко в 2017 году приобрел автомобиль Skoda Kodiaq 2017 года выпуска за 1,04 млн гривен, сообщает "Слово и Дело".

Сообщается, что чиновник указал в е-декларации приобретение в 2017 году автомобиля Skoda за 1,04 млн гривен. Предыдущий автомобиль, Skoda Octavia 2007 г. в., Мокренко ранее продал за 176 тысяч гривен. В декларации за 2016 год в разделе "недвижимость" Мокренко указл две квартиры и недостроеный гараж в оккупированной Ялте, право владения на которые он утратил. Место проживания чиновника неизвестно.

За прошлый год Мокренко получил доход на сумму 374 тыс. 207 гривен. Наличными у чиновника 150 тыс. гривен и 21 тыс. долларов, еще 9 тыс. долларов, согласно декларации, имеет его жена.