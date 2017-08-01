Лесовоз в Закарпатской области сорвался в пропасть, погибли два человека

В урочище Брабилець с.Колочава Межгорского района Закарпатской области лесовоз "Урал" съехал в пропасть, погибли два человека и один получил политравмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ДТП случилось 22 августа в 21:55, водитель не справился с управлением. Погибшие - 1983 и 1985 года рождения, травмирован мужчина 1985 года рождения, все они из Колочавы.

Пострадавший доставлен в Межгорскую районную больницу.