В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тыс. правоохранителей

В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тыс. работников полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Об этом на совещании руководства МВД и Национальной полиции сообщил первый замглавы министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацполиции.

По словам Ярового, 23-24 августа 2017 года публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тыс. правоохранителей.

В Киеве в эти дни к охране порядка привлекут около 7 тыс. человек: 23 августа на столицы будут патрулировать 1,4 тыс. правоохранителей, а 24 - 4,5 тыс.

"Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения - Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службе", - отметил Яровой. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, основой слаженной работы правоохранителей во время праздников является правильно поставленные задачи и их четкое выполнение. "Национальная полиция полностью готова к проведению праздников 23 и 24 числа и имеет достаточно сил, средств и навыков, чтобы гарантировать безопасность украинцев и гостей страны в эти дни", - добавил он.