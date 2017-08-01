В Харькове 23-24 августа правоохранители усилят охрану правопорядка

В Харькове 23-24 августа 2017 года правоохранители усилят охрану правопорядка во время массовых мероприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Сотрудники харьковской полиции усилят охрану порядка во время массовых мероприятий. 23 и 24 августа в городе и области состоится около 100 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня государственного флага и 26-й годовщины со Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительно информации, 23 августа участие в мероприятиях примут около 100 тысяч граждан, охрану правопорядка будут обеспечивать почти 2 тысячи сотрудников Нацполиции и 250 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, 24 августа участие в мероприятиях примут около 40 тысяч граждан, а за порядком будут следить более тысячи правоохранителей.

"Особое внимание правоохранителей будет сосредотачиваться на центральной части Харькова. Сотрудники полиции призывают граждан придерживаться действующего законодательства и не провоцировать конфликтные ситуации", - говорится в сообщении