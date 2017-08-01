В шахтоуправлении Покровска погиб горняк

В Покровске 22 августа при демонтаже стрелочного перевода монорельсового пути дизелевоза погиб сотрудник шахтного строительно-монтажного управления № 1.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Горняк 1979 года рождения выполнял работы на 130 пикете блока «Шахтоуправления «Покровское».

«По предварительной информации во время выполнения указанных работ произошел обрыв стрелочного перевода, в результате чего был придавлен и травмирован горняк. От полученных травм мужчина скончался», – сообщают в прокуратуре.

Обстоятельства гибели горняка выясняет следственно-оперативная группа. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).