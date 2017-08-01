Украина потеряла более 1 трлн гривен от оккупации Крыма Россией

В прокуратуре Крыма подсчитали убытки от российской оккупации Крыма.

Об этом сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов во время брифинга во вторник, 22 августа, передает РБК-Украина.

"В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации, в сумме более 1 трлн гривен", - отметил он. Мамедов сообщил, что также были учтены археологические памятки, культурное наследие и "скифское золото".

Напомним, в июне в "Ощадбанке" рассказали о ходе рассмотрения иска к РФ по активам в Крыму. В случае положительного для "Ощадбанка" решения суда и отказа российской стороны от его выполнения, банк намерен обращаться к тем юрисдикциям, где реализуется функциональный, а не государственный иммунитет. Кроме того, Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.