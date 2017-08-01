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В Киеве пьяный водитель Subaru сбил мотоциклиста

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция Киева проводит служебное расследование по факту публикации информации о совершении дорожно-транспортного происшествия одним из следователей.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что информацию об аварии с участием полицейского сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады.

В четверг вечером на улице Александра Мишуги произошло столкновение автомобиля Subaru Tribeca и мотоцикла Harley-Davidson. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с телесными повреждениям.

Следователи осмотрели место аварии и опросили свидетелей и очевидцев, а 45-летнего водителя автомобиля направили на проведение анализа по содержанию алкоголя в крови.

Мужчина рассказал, что работает в обществе с ограниченной ответственностью и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. По его словам, он живет рядом с местом ДТП, поворачивал налево во двор и столкнулся с мотоциклом.

"Предоставленная информация относительно обстоятельств ДТП подтверждается и показаниями свидетелей", - сообщили в полиции.

Открыто  уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Транспортные средства изъяты для проведения исследований.

29-летний следователь Днепровского управления полиции, о причастности которого к ДТП сообщил депутат, живет в Киевской области и имеет в пользовании другой автомобиль. Устанавливается его местонахождение на момент аварии.

Результаты служебного расследования будут сообщены позже.


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