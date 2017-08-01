Под Харьковом 6-летний ребенок погиб, играясь со спичками в соломе

В Харьковской области двое детей без присмотра взрослых играли со спичками и подожгли солому. В результате один ребенок погиб, а другой получил ожоги.

Об этом сообщает местная полиция в Фейсбуке.

Трагедия произошла 17 августа в поселке Калиново Золочевского района. В 20:35 четверга в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой помощи был доставлен пострадавший мальчик. У него констатировали термический ожог около 90% тела и болевой шок. Утром ребенок умер.

Как выяснилось, мальчик находился в гостях у своей бабушки и вечером пошел гулять вместе со своим 7-летним другом.

Дети игрались в тюках соломы, которые находились на пустыре вблизи помещений, и вдруг солома загорелась. Старший парень смог выпрыгнуть из огня, а младший - застрял. Местный житель, проходивший рядом, услышал крики и вытащил ребенка из огня.

События внесены следователем в Единый реестр по ч.2 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.