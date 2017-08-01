В Киеве женщина избила до смерти парикмахера из-за плохой стрижки мужа

17 августа в киевской больнице скончалась парикмахер, которую избила другая женщина, недовольная стрижкой мужа.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в фейсбуке.

Инцидент произошел еще 14 августа. 29-летняя мастер парикмахерской в подземном переходе подстригла мужчину. Через несколько часов к ней пришла женщина, которая, со слов свидетелей, была очень недовольна прической мужа, и стала избивать ее.

"Здравого смысла в этой страшной ситуации нету. Человека убили из-за некачественного, по мнению клиента, сервиса. А что дальше? Во что превращается наше общество? В стаю гиен? Люди, будьте терпимее, поддерживайте друг друга и цените жизнь", - призывает Аброськин.