В столице задержали члена конкурсной комиссии КГГА за взятку

Сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и прокуратуры АР Крым поймали на коррупции председателя конкурсной комиссии одного из департаментов Киевской государственной городской администрации.

Об этом сообщает пресс-служба департамента в Facebook.

"За 90 тыс грн неправомерной выгоды он пообещал преподавателю лицея помочь в его назначении на должность директора общеобразовательного учебного заведения", - говорится в сообщении.

Председателя одной из конкурсных комиссий КГГА задержали неподалеку от места его проживания и изъяли деньги, которые он получил в качестве взятки за решение вопроса.

Сейчас проводятся обыски в служебных помещениях Департамента, а также по месту жительства задержанного.

По факту открыто уголовное производство по ст. 368 (взяточничество) УК Украины, за что виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества