Жуткие пожары возле минных ограждений на Донетчине: спасатели обнародовали фотографии

Пожар возле минных ограждений ликвидирован около села Пищевик вечером 17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Информация о пожаре поступила в 18-20.

По прибытию на место было установлено, что горит сухая трава на открытой территории, а пламя очень быстро растет и приближается к жилым домам и КПВВ "Гнутово".

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств.

"Большую угрозу представляло то, что местность, где произошло возгорание, граничит с минными заграждениями. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на жилье местных жителей", - говорится в сообщении. Огнем было уничтожено 4,5 га сухой травы. Пострадавших нет.

Пожар был локализован в 20:45, а окончательно ликвидирован в 23:45.

Причина пожара устанавливается специалистами.