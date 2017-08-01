На Киевщине прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Бориспольском районе Киевской области в нежилом помещении произошел взрыв, в результате которого пострадало два человека.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области. "17 августа муж с женой, жители села Мирное, в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу.

Во время ее открытия сработало заложенное взрывное устройство. Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28- летняя девушка от госпитализации отказалась.

К счастью, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.