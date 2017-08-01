В Минобразования говорят, что не могут запретить украинским школьникам ездить в РФ

Министерство образования и науки Украины не имеет права запрещать украинским школьникам ездить в Россию.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей, передает «Украинская правда».

«Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки – мы узнали об одной и надеемся, что других нет – мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение», – сказал Хобзей.

По его словам, Минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, чтобы они дали правовую оценку случаю.

Хобзей заявил, что детей в Россию повезла учительница русского языка по фамилии Новикова.

Замминистра отметил, что руководство школы, где работает Новикова, позитивно отзывается о ее преподавательской работе.

12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».