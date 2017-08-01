В Ужовке боевики убили местного жителя

В Ужовке боевики убили местного жителяСегодня, 13:24
В Ужовке (бывшее Ленинское, - ред.) Новоазовского района Донецкой области боевики убили местного жителя, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома.
Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление
По данным военной агентуры, 21-летнего мужчину расстреляли из автомата.
Ранее в Саханке террорист выстрелом в голову террорист убил пожилую женщину за отказ продать алкогольные напитки собственного производства.
"Указанные факты были задокументированы террористами, как якобы "работа снайперов ВСУ". Среди местных жителей распространяется информация о реальных обстоятельствах гибели их сограждан", - отмечается в сообщении.