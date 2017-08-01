Организация "Человек в беде" направила в ОРДО грузовик с гуманитарной помощьюСегодня, 12:42
Чешская организация "Человек в беде" направила грузовой автомобиль со строительными материалами и гигиеническими наборами на временно неподконтрольную часть Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Грузовик с гуманитарным грузом проследовал в сторону ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" в четверг.
"Транспортным средством везли строительные материалы и гигиенические наборы общим весом более 3,6 тонны. Груз жителям Донетчины был направлен от благотворительной организации «Человек в беде»", - говорится в сообщении.