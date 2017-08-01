Во Львове сильный ливень с градом затопил несколько улиц

Вчера, 17 августа, около пяти часов вечера Львов накрыл сильный ливень с градом.

Как сообщает Galinfo, лед величиной с черешню в течение получаса бил по крышам львовских зданий.

В то же время по данным «Варта 1» после дождя во Львове затопило несколько улиц.

Одна из «рек» образовалась в центральной части Львова, сразу возле музея «Арсенал»

Непогода также привела транспортному коллапсу в городе, в частности на улице Сахарова, 2 произошел обрыв трамвайной линии.