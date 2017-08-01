В Борисполь будут летать еще три авиакомпании

В ближайшее время в аэропорт Борисполь начнут летать еще три авиакомпании.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Евгений Дыхне, сообщает ЦТС.

"В аэропорту Борисполь сегодня обслуживается 53 авиакомпании, и в ближайшее время заходит еще три", - сказал Дыхне.

Он отказался уточнить, какие именно.

"Мы всегда сообщаем об авиакомпаниях, когда уже согласованы все вопросы, и они уже реально начинают летать", - ответил первый заместитель гендиректора Борисполя.