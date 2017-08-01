В СБУ заявили о возможных провокациях ко дню независимости

Управление СБУ в Донецкой области не исключает, что перед государственными праздниками – Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины – в регионе возможны провокации. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В связи с этим жителей просят не принимать участия в незаконных действиях.

«Служба безопасности Украины призывает всех жителей и гостей Донецкой области не принимать участия в незаконных действиях, не поддаваться на провокации во время проведения основных государственных праздников, содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, пособников и исполнителей правонарушений», - говорится в сообщении.