Суд ослабил меру пресечения экс-нардепу Мартыненко

Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде взятия на поруки бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября 2017 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечено, что согласно решению суда, Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему предыдущей мерой пресечения. Ранее сообщалось, что в июне Соломенский районный суд города Киева смягчил меру пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко.

Соломенский райсуд Киева продлил до 19 августа 2017 года срок действия обязанностей, возложенных на Мартыненко в рамках досудебного расследования о нанесении госпредприятию "ВостГОК" ущерб на 17,28 млн долларов. Суд удовлетворил просьбу защитников Мартыненко и позволил ему свободно перемещаться не только по Киеву, но и по Киевской области.