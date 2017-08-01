В Украине может вырасти нелегальный рынок сигарет

В Украине может вырасти нелегальный рынок табачных изделий.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Дали прикурить: в Украине может не остаться дешевых сигарет".

Сообщается, что ежегодный резкий рост ставок более чем на 20% может привести к развитию "черного" рынка табачных изделий.

"В условиях низкой покупательской способности населения такая политика повлечет за собой развитие "черного" и "серого" рынков табачных изделий, рост контрабанды и контрафакта", - говорит Наталья Бондаренко из "Филип Моррис Украина".

Глава профильного подкомитета комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Кобцев считает, что поэтапно повышать специфическую ставку до 90 евро нужно.

Только, по его мнению, это надо делать, параллельно наблюдая за изменением ставок акцизов в соседних странах. В Беларуси, Молдове и России. Если ставки в Украине будут расти быстрее, чем у соседей, то наша страна вместо "экспортера" контрабанды сигарет станет "импортером".

Также росту доли нелегального рынка способствует повышение акциза. По словам представителя "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрия Рылача, последний пример - увеличение ставки сразу на 40% с 1 января. "Если в 2016 году доля нелегальной продукции на рынке Украины составляла примерно 1,1%, то уже в мае 2017 года она достигла 1,7%, а в июне 2017 года - все 2,6%", - сообщил он.