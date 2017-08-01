В Киевской области во время движения произошел пожар в грузовых вагонах

В Киевской области во время движения произошло возгорание грузовых вагонов с удобрениями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Так, в 21:39 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района от дежурного оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области поступило сообщение о возгорании грузовых вагонов на железнодорожной станции "Клавдиево", - говорится в сообщении.

Сообщается, что возгорание произошло в вагонах с химическими и минеральными удобрениями.

"На место происшествия направлены дежурный караул 58-го ППП поселка Клавдиево-Тарасово. По прибытию в 21:50 спасателями установлено, что произошло возгорание тары с наполнением химических и минеральных удобрений, которые находились в грузовых вагонах открытого типа подвижного железнодорожного состава. Поезд направлялся ст. Дарница ст. Коростень", - сообщает ГСЧС. Позже возгорание ликвидировали. Вследствие инцидента повреждены 11 полиэтиленовых мешков, в которых находились удобрения. В результате происшествия травмированных и пострадавших нет. Причина возгорания не установлена.