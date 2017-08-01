Украденные оккупантами в Крыму картины будет искать Интерпол

Розыском картин Музейного фонда Украины, которые присвоили российские оккупанты в Крыму, займется Интерпол.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.

Среди картин - экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие произведения искусства. Их ориентировочная оценочная стоимость по состоянию на 20 марта 2014 составляла $1,324 млн.

Сотрудники прокуратуры АР Крым и следователи ГУ Нацполиции АРК установили фотоснимки музейных предметов, досудебное расследование продолжается.