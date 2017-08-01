В Мелитополе задержали интернет-шпиона боевиков

В Мелитополе задержан предполагаемый информатор гибридной российской армии на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, позиционировавшая себя "известным региональным блогером" жительница Мелитополя систематически за деньги собирала и передавала террористам ДНР информацию о перемещении, местах дислокации, вооружении и численности ВСУ.

"Собранную информацию женщина передавала мобильной связью и через интернет, а также "докладывала" куратору об общественно-политической ситуации в Мелитополе и районе. По заданию кураторов злоумышленница также публиковала в различных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины, насильственному изменению конституционного строя и другие тенденциозные тексты", - говорится в сообщении.

При обыске на дому у задержанной изъята компьютерная техника, средства связи, фото- и видеотехника с доказательствами передачи данных боевикам из "информационной службы политотдела министерства обороны ДНР".

Открыто уголовное дело по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (содействие деятельности террористической организации).