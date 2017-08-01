Киевский фуникулер возобновляет работу

С 12:00 16 августа столичный фуникулер возобновил работу после завершения планового ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Так, для обеспечения безаварийной работы фуникулера проведены регламентные работы и капитальный ремонт отдельных узлов. В частности, отремонтировано оборудование вагонов, электронное, механическое, электрическое, пневматическое оборудование поводов, проведены статические и динамические испытания.

Ремонтные работы продолжались с 17 июля по 16 августа 2017 года.

Напомним, фуникулер работает ежедневно с 07:00 до 22:00. Нижняя остановка - ст. м. «Почтовая площадь», верхняя - ул. Трехсвятительская (Михайловский Златоверхий монастырь).